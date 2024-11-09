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Суббота, 9 ноября 2024, 10:53 мск

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В Пятигорске произошел взрыв в многоквартирном доме: погибла женщина

В Пятигорске на улице Тольятти произошел крупный пожар в жилом комплексе «Курортный», в результате чего погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Предварительно, причиной стал хлопок газовоздушной смеси. Экстренные службы на месте, работают пожарные. Обстоятельства уточняются», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Telegram: ВИДЕО

Владимиров уточнил, что, по оперативной информации, погибли женщина. Еще одной местной жительнице медики оказывают помощь – она в состоянии средней степени тяжести.

Пятигорск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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