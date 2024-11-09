Взрыв газа в многоэтажке в Пятигорске: три человека получили ранения, один погиб

В результате взрыва газо-воздушной смеси в многоквартирном доме в Пятигорске трое человек получили ранения и еще один скончался по дороге в больницу. Об этом говорится в сообщении ставропольского главка МЧС.

«По уточненным данным, в результате произошедшего пострадали 4 человека. Из них, к сожалению, 1 погиб по пути следования в больницу, 1 госпитализирован, еще двоим назначено амбулаторное лечение», – отметили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, в результате хлопка ГВС на 4 этаже девятиэтажного многоквартирного дома (с последующим возгоранием) повреждено 22 квартиры, в двух подъездах. Повреждены 9 квартир. По предварительным данным, в пяти из них вылетели двери, еще 4 повреждены серьезнее. Сотрудники ведомства приступили к разбору поврежденных конструкций на месте ЧП после ликвидации пожара на площади 50 квадратных метров.

Предполагается, что точные обстоятельства случившегося установит дознаватель чрезвычайного ведомства.

Пятигорск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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