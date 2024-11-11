В Тыве на стройке рухнул башенный кран

В Тыве на строительной площадке рухнул башенный кран вместе с машинистом. На место прибыли спасатели и следователи.

Инцидент произошел на улице Ангарский бульвар города Кызыла. В результате машинист получил травмы и был госпитализирован.

«На место оперативно выехали спасатели МЧС России, которые провели деблокировку пострадавшего мужчины из кабины крана и передали врачам скорой медицинской помощи», – сообщили в ведомстве. В спасательной операции принимали участие девять человек и две единицы техники.

Следственный комитет проводит процессуальную проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Кызыл, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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