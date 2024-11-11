Три энергетика получили ранения при атаке дрона в Запорожье

В Запорожской области трое сотрудников энергетической компании пострадали при атаке беспилотника. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Инцидент произошел в Васильевке, которая находится недалеко от линии боевого соприкосновения. Дрон сбросил боеприпас, осколки которого ранили трех работников.

«Пострадали три специалиста – с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу, где им оказывается вся возможная помощь», – написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Отмечается, что беспилотник атаковал рабочих в тот момент, когда они восстанавливали линию электропередачи.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube