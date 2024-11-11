Полицейские поймали конокрадов в тайге с помощью дронов с тепловизорами

В Хакасии раскрыли кражу лошадей с помощью беспилотников, оснащенных тепловизорами. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое жителей Хакасии обратились в полицию и сообщили о краже 26 лошадей. Стоимость похищенных животных они оценили в 2 млн рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий, в том числе с использованием БПЛА, полицейские определили, что конокрады гнали животных по таежным тропам через горные перевалы на свои частные подворья в сельской местности. Сотрудники МВД по республикам Хакасии и Тыве организовали взаимодействие и задержали злоумышленников», – говорится в сообщении.

Похитители успели забить двух коней на мясо, которое продали на местном рынке. Еще одного отдали в счет долга. Остальные лошади сломали загон и разбежались. Несколько животных удалось отловить и вернуть владельцу.

По подозрению в краже задержаны двое мужчин. Расследование уголовного дела продолжается.

Абакан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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