В Хакасии ветер пригнал природный пожар к деревне

Полоса огня не менее двух километров в длину приблизилась к деревне Курганная в Хакасии. Пожарным удалось локализовать возгорание, но потушить полностью мешает шквалистый ветер.

Сухая трава загорелась в поле между деревней Курганная Усть-Абаканского района и 9-м поселком города Черногорск. На место выехали 22 сотрудника МЧС и шесть единиц техники, сообщили в главке МЧС по республике.

Пожару присвоен повышенный ранг – второй. Площадь возгорания по фронту составила 2000 м. Из-за сильного ветра огонь быстро подошел вплотную к деревне.

«В настоящий момент пожар локализован, угрозы населенным пунктам нет. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности», – рассказал глава республики Валентин Коновалов.

В МЧС уточнили, что пламя удается сдерживать на площади в 10 га.

Курганная, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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