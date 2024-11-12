российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 ноября 2024, 13:48 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Хакасии ветер пригнал природный пожар к деревне

Скриншот видео МЧС России

Полоса огня не менее двух километров в длину приблизилась к деревне Курганная в Хакасии. Пожарным удалось локализовать возгорание, но потушить полностью мешает шквалистый ветер.

Сухая трава загорелась в поле между деревней Курганная Усть-Абаканского района и 9-м поселком города Черногорск. На место выехали 22 сотрудника МЧС и шесть единиц техники, сообщили в главке МЧС по республике.

Пожару присвоен повышенный ранг – второй. Площадь возгорания по фронту составила 2000 м. Из-за сильного ветра огонь быстро подошел вплотную к деревне.

«В настоящий момент пожар локализован, угрозы населенным пунктам нет. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности», – рассказал глава республики Валентин Коновалов.

В МЧС уточнили, что пламя удается сдерживать на площади в 10 га.

Курганная, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Красноярск, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Лесные пожары,