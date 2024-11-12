В Томске школьник пострадал при взрыве гранаты

В Томске прогремел взрыв во время школьного урока. В результате пострадал старшеклассник. Полиция проводит проверку.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в школе №65 во время урока ОБЖ. Учащимся 11 класса рассказывали о принципе действия ручной гранаты.

Педагог достал страйкбольную гранату и стал показывать на ней. В какой-то момент боеприпас оказался в руке 17-летнего подростка, тот выдернул чеку, граната взорвалась.

Отмечается, что школьник получил легкую травму головы. Госпитализация не потребовалась.

В региональном управлении МВД проводят проверку. Отмечается, что учитель приобрел гранату в интернет-магазине.

Томск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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