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Вторник, 12 ноября 2024, 16:45 мск

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В Самаре неизвестные «заминировали» школы и метро

В Самаре из-за звонков о минированиях эвакуировали несколько школ и закрывали станцию метро. Об этом сообщили в городской администрации.

В образовательные учреждения поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройства. Руководство сообщило о случившемся в экстренные службы и обеспечило эвакуацию учеников и сотрудников.

Кроме того, на проверку закрывали и станцию метро «Гагаринская». Вход и выход пассажиров был запрещен, поезда проходили без остановки.

«Посторонних предметов в результате проверки не выявлено», – добавили в администрации.

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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