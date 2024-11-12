В Самаре неизвестные «заминировали» школы и метро

В Самаре из-за звонков о минированиях эвакуировали несколько школ и закрывали станцию метро. Об этом сообщили в городской администрации.

В образовательные учреждения поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройства. Руководство сообщило о случившемся в экстренные службы и обеспечило эвакуацию учеников и сотрудников.

Кроме того, на проверку закрывали и станцию метро «Гагаринская». Вход и выход пассажиров был запрещен, поезда проходили без остановки.

«Посторонних предметов в результате проверки не выявлено», – добавили в администрации.

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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