Десять солдат повторно ушли в самоволку под Новосибирском

Десять военнослужащих сбежали из воинской части в Новосибирской области. Четырех уже поймали, сообщил Евгений Антипов глава Коченевского района, в котором находится часть.

По данным чиновника, сбежавших солдат раньше уже ловили на самоволках. На этот раз военнослужащие на такси выехали из поселка. Факт побега подтвердили в ОМВД по Коченевскому району.

«Самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть. На такси выехали с территории Коченево. Преступления на территории района не совершались. Четыре человека задержаны за пределами Коченевского района», – говорится в телеграм-канале Антипова.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Ранее в Московской области из воинской части сбежал солдат-срочник с автоматом.

Коченево, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube