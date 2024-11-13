Десять солдат повторно ушли в самоволку под Новосибирском

Десять военнослужащих сбежали из воинской части в Новосибирской области. Четырех уже поймали, сообщил Евгений Антипов глава Коченевского района, в котором находится часть.
По данным чиновника, сбежавших солдат раньше уже ловили на самоволках. На этот раз военнослужащие на такси выехали из поселка. Факт побега подтвердили в ОМВД по Коченевскому району.
«Самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть. На такси выехали с территории Коченево. Преступления на территории района не совершались. Четыре человека задержаны за пределами Коченевского района», – говорится в телеграм-канале Антипова.
Местных жителей призвали сохранять спокойствие.
Ранее в Московской области из воинской части сбежал солдат-срочник с автоматом.
Коченево, Наталья Рязанова
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