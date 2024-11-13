Умер известный повар и телеведущий Алексей Зимин

Умер российский шеф-повар, телеведущий, гастрожурналист Алексей Зимин. Ему было 52 года. Причины смерти не называются.

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин»,– говорится в сообщении в тг-канале журналиста Романа Лошманова. Информацию о смерти Алексея Зимина Афише Daily подтвердили знакомые гастрожурналиста, уточняет «Комерсант».

Алексей Зимин родился 13 декабря 1971 года в подмосковной Дубне. Он работал заместителем главного редактора журнала «Афиша», основал проект «Афиша Еда», был главредом «Афиши Мир», GQ и Gourmet, а также другими изданиями.

Зимин вел кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ. Написал книги «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка», «Кухня навсегда» и «Англомания».

Открыл кафе и поварскую школу Ragout, кафе «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12». Перезапустил ресторан Центрального дома литераторов. С 2015 года жил в Лондоне. Открыл там ресторан русской кухни Zima и запустил одноименный журнал.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube