В Пакистане автобус со свадьбой упал в реку – из 25 человек выжила только невеста

По меньшей мере 14 человек, возвращавшихся со свадьбы, погибли во вторник вечером после того, как автобус с людьми упал в реку в Гилгит-Балтистане, горном регионе на севере Пакистана. Как сообщает AFP в автобусе находились 25 пассажиров. В аварии выжила только невеста. На данный момент обнаружено 14 тел, а 10 человек все еще числятся пропавшими без вести. Спасательная операция пока продолжается.

Пассажиры автобуса, потерпевшего катастрофу – это жених и невеста, а также их семьи. После свадебной церемонии они направлялись домой в Пенджаб. Как сообщают местые СМИ, жизни невесты ничего не угрожает.

Авария, вероятно, произошла из-за превышения скорости. Водитель не справился с управлением на повороте, и автобус вылетел с обрыва в реку.

Отметим, что смертность на дорогах Пакистана – пятой по численности населения стране в мире – очень высока. Особенно много людей гибнет в горных регионах – это происходит из-за плохих дорожных условий, несоблюдения ПДД и опасного вождения. Общественный транспорт в Пакистане часто заполнен до предела своих возможностей, а пристегивание ремнем безопасности не является широко распространенным рефлексом. Дорожно-транспортные происшествия с участием одного транспортного средства являются обычным явлением. К примеру в августе в двух автобусных авариях на севере страны погибло 36 человек.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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