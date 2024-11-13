Суд ужесточил наказание блогеру-сыроеду, новорожденный ребенок которого умер от истощения

Краснодарский краевой суд ужесточил приговор блогеру Максиму Лютому – он был признан виновным в причинении смертельного вреда здоровью своего новорожденного сына. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, суд апелляционной инстанции назначил Максиму Лютому наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, что на два года больше срока, назначенного подсудимому в апреле текущего года приговором Лазаревского райсуда Сочи.

Адвокат Алексей Аванесян, осуществляющий защиту Максима Лютого, рассказал «Ъ», что приговор Лазаревского райсуда Сочи и апелляционное определение райсуда будут Напомним, что в марте 2023 года новорожденный сын Максима Лютого по имени Космос скончался по дороге в больницу от истощения. Максим Лютый, живший со своей гражданской женой Оксаной Мироновой на съемной квартире в поселке Вардане города-курорта Сочи, был известен в социальных сетях как тренер по оздоровительным практикам с применением нетрадиционных схем питания. Кроме того, Максим Лютый проводил в Сочи очные занятия, пропагандируя сыроедение и периодическое голодание.

Сын блогера родился в домашних условиях, ребенок не состоял на учете в поликлинике. После гибели новорожденного мать ребенка сообщила следствию, что ее сожитель применял к младенцу жесткие методы закаливания, обливая его холодной водой, а также требовал соблюдать очень ограниченный режим питания. Оксана Миронова была признана виновной в невыполнении родительских обязанностей и оставлении в опасности, она была приговорена к исправительным работам.

Максим Лютый в ходе судебного процесса не признал себя виновным в умышленном причинении здоровью сына, настаивая на том, что он может быть виновен в гибели ребенка по неосторожности. Блогер объяснял случившееся своей неопытностью в роли родителя, кроме того, он утверждал, что сожительница оговорила его.

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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