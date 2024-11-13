В Киргизии больше нельзя рекламировать ясновидение, порчу и гадание

В Киргизии кабинет министров

утвердил список оккультно-мистических услуг, запрещенных к рекламированию.

Согласно официальным данным, в перечень вошли гадание, ясновидение, магическое воздействие, ворожба, порча, заговоры, спиритизм, шаманство, целительство и знахарство без аккредитации, и др.

Ранее президент КР Садыр Жапаров подписал закон, который запретили рекламу подобных услуг. Нормативно-правовой акт призван исключить манипулирование сознанием граждан с помощью недостоверных способов влияния с целью извлечения собственной выгоды, сообщает «Российская газета».

Бишкек, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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