В Волгоградской области был поврежден газопровод

В Волгоградской области был поврежден газопровод. Причины ЧП устанавливаются.

Снижение давления на участке во Фроловском районе было обнаружено сегодня ночью. Сотрудники провели инспекцию и выявили механическое повреждение газовой трубы.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. Возгорания не произошло.

«В настоящее время проводятся восстановительные работы, выясняются обстоятельства происшествия, устанавливается ущерб от повреждения», – рассказал ТАСС начальник службы по связям со СМИ «Газпром трансгаз Волгоград» Андрей Шефатов.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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