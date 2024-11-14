В тобольском Доме культуры ребенок во время утренника упал с потолка

Заместитель директора Дома культуры «Синтез» в Тобольске получила 3,5 года принудительных работ за то, чтоб во время утренника ребенок упал с потолка.

Как сообщили «Новому Дню» в объединенной пресс-службе судов и прокуратуры Тюменской области, в декабре 2023 года местная жительница привела на новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями своих детей 5 и 7 лет. Старший ребенок, пока никто не видел, поднялся на третий этаж с техническими помещениями и через незапертую дверь вошёл в вентиляционную камеру над подвесным потолком. Под весом мальчика плитка потолка деформировалась, и он упал с высоты 6 метров на пол зала, где проходило мероприятие, и получил тяжелые травмы. Обеспечение условий, исключающих проникновение посторонних в технические помещения ДК «Синтез», входило в прямые обязанности подсудимого по условиям трудового договора.

Суд признал замедиректора ДК виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновному было назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием 5% в доход государства.

Отмечается, что подсудимому запрещено два года занимать государственные и муниципальные должности.

Суд удовлетворил гражданские иски межрайонного прокурора и родителей пострадавшего ребенка и взыскал с учреждения культуры компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей.

В пресс-службе судебной системы региона уточнили, что подсудимый вину не признал, извинения матери ребенка не принес, моральный вред пострадавшим не возместил.

Тобольск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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