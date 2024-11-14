Жительница Хабаровска распродала имущество и отдала мошенникам 31 миллион рублей

Жительница Хабаровска стала жертвой мошенников, несмотря на то, что знала о схемах, которые они используют.

Как сообщает пресс-служба УМВД Хабаровского края, 76-летняя женщина-предприниматель обратилась с заявлением в дежурную часть и рассказала, что в сентябре ей позвонил «сотрудник банка», который предложил обновить версию мобильного сервиса. После этого с ней стали связываться неизвестные и представляться работниками служб безопасности. Они запугивали женщину, что с ее счета финансируются террористическая деятельность. Мошенникам удалось убедить жертву хранить молчание и перевести все деньги на «безопасные счета». Затем ее заставили взять кредит на 1,5 миллиона рублей и также перечислить им, а после этого – продать земельный участок и производственный цех. Женщина, находясь в стрессе, все продала и отдала деньги мошенникам, и только после этого поняла, что стала жертвой «развода».

Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск лиц, причастных к преступлению.

Хабаровск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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