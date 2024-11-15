На Кубани трое пьяных жителей напали на полицейских

В Краснодарском крае трое пьяных жителей напали на полицейских. Правоохранителям пришлось открыть огонь. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
Инцидент произошел в городе Горячий Ключ. Компания пьяных мужчин нарушала общественный порядок на улице Ленина. Утихомирить их приехал экипаж патрульно-постовой службы.
Стражи порядка потребовали прекратить дебоширить, а в ответ хулиганы напали на них. Один из полицейских применил табельное оружие. В результате избитый сотрудник полиции и раненый хулиган оказались в больнице.
Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителей власти).
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»