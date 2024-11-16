На одной из шахт на Кузбассе произошло два горных удара

На Кузбассе один человек пострадал при обрушении кровли на шахте «Таштагольская». Шахтеру была оказана амбулаторная помощь. Как сообщают экстренные службы региона, вслед за первым горным ударом последовал второй. В результате него новых пострадавших уже не было.

СУ СК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку. Деятельность предприятия временно приостановлена.

Кемерово, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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