Премьер Мариинки Владимир Шкляров трагически погиб – пресс-служба театра

16 ноября ночью скончался премьер Мариинского театра – заслуженный артист России Владимир Шкляров. Ему было 39 лет, сообщает пресс-служба театра.

«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра, Заслуженный артист России Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива Мариинского театра», – говорится в сообщении театра. Причины смерти официально не называются, но в театре уточнили, что они не носят криминальный характер. СКР, тем не менее, начала по факту гибели артиста проверку.

Владимир Шкляров родился в Ленинграде 9 февраля 1985 года. В 1995 году поступил в одну из старейших балетных школ мира – Академию балета имени А. Я. Вагановой. В 2003 году окончил академию и был принят в труппу Мариинского театра. Первой партией танцовщика на сцене театра стала роль Шута в «Лебедином озере». Первый большой спектакль – «Сильфида» Августа Бурнонвиля. В 2011 году стал премьером Мариинского театра.

Шкояров исполнял главные партии в классических постановках «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель», «Дон Кихот», «Петрушка». В 2020-м стал заслуженным артистом России.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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