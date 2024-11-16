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Суббота, 16 ноября 2024, 17:11 мск

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В кемеровской шахте под завалом нашли тело горняка

В ходе спасательных работ под завалом в шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области найдено тело горняка. В настоящее время принимаются меры по его извлечению на поверхность, сообщает в следственном управлении СК РФ по региону. «На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи СК», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе регионального СКР уточнили, что следователи допрашивают должностных лиц предприятия и свидетелей, изымают технологическую документацию, назначают необходимые экспертизы.

Напомним, что на шахте «Таштагольская» произошло два горных удара. В результате одного из них обрушилась кровля.

Кемерово, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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