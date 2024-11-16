Кризис с захватом заложников во французском кафе успешно разрешился

Благополучно завершилась история с захватом заложников в кафе в пригороде Парижа. Как сообщает BFMTV, четыре человека были освобождены, а захвативший их мужчина (сын владельца заведения) задержан. Никто не пострадал.

Напомним, сегодня днем в полицию поступило сообщение, что в одном из кафе в Исси-ле-Мулино человек с ножом заперся внутри помещения и удерживает четырех сотрудников. Переговоры продолжались около трех часов. При задержании полиция не применяла огнестрельное оружие.

Территория вокруг ресторана на несколько десятков метров была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, на место прибыл отряд спецназа парижской полиции BRI, а также снайперы. Здание, где располагалось кафе, было для безопасности отключено от газа.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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