В Удмуртии БПЛА упал на территории предприятия, есть пострадавший

Взрыв произошел в заводском цехе в результате атаки БПЛА в Удмуртии, есть один пострадавший, серьезных разрушений нет. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор региона Александр Бречалов.

«Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат», – сообщил глава региона. По его словам, пострадал один человек, в состоянии средней тяжести он был госпитализирован.

По данным Минобороны РФ, за ночь средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, а в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

Ижевск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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