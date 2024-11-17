Скончался экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин

Скончался бывший участник популярной в 90-е годы прошлого века группы «На-На» Владимир Левкин. Эту информацию 17 ноября подтвердила «Известиям» супруга артиста Маруся Левкина.

Как уточнил источник «Известий», артиста 15 ноября доставили в больницу с подозрением на пневмонию. На следующий день он был направлен в реанимацию профильной больницы с его основным заболеванием «лейкоз», где он и умер. Левкину было 58 лет. С онкологией он боролся последние 20 лет жизни.

Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. В шесть лет поступил в музыкальную школу по классу баяна, также играл на гитаре. Его карьера в группе «На-На» началась после участия в конкурсе, организованном продюсером Бари Алибасовым. При этом на отборочных турах конкурса Левкин исполнял песни собственного сочинения. В группе певец выступал до 1998 года.

Другой участник группы «На-На» Владимир Политов выразил семье Левкина соболезнования. «Только что прилетел в Москву и узнал страшную новость. Не стало Володи Левкина», – написал он в своем Telegram-канале. Своего коллегу Политов вспоминает как хорошего и жизнерадостного человека.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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