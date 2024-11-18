Житель Кемерово пытался убить судью во время заседания

Житель Кемерово пытался убить судью прямо во время заседания. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области и объединенный пресс-центр судов региона.

Известно, что инцидент произошел 14 ноября. Обвиняемый посягнул на жизнь председательствующего судьи, а также пригрозил убийством должностному лицу и применением насилия в отношении его родственников. Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники службы конвоя. Как именно обвиняемый посягнул на жизнь судьи, не уточняется.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие).

Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь, на которую в России действует мораторий.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев, назначили судебные экспертизы. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Кемерово, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube