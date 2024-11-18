В Якутске маршрутный автобус полностью выгорел во время рейса

В Якутске маршрутный автобус загорелся во время рейса. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Дзержинского – Пояркова. «Огонь ликвидирован на площади около 15 квадратных метров», – заявили в ведомстве. Было задействовано две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС России.
Пассажиры успели эвакуироваться. В результате никто не пострадал.
В мэрии отметили, что автобус прошел предрейсовый осмотр. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Проводится проверка.
Якутск, Зоя Осколкова
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