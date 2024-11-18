Между Германией и Финляндией поврежден подводный кабель связи

В Финляндии обнаружили повреждение подводного кабеля связи с Германией. Проводится расследование, причины поломки выясняются.

Как сообщают местные СМИ, обнаружена неисправность в кабеле C-Lion1, проходящем от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия). Из-за поломки прерываются коммуникационные соединения.

Кабель C-Lion1 был проложен между Германией и Финляндией в 2016 году. Длина соединения составляет около 1200 километров, оно проходит в нескольких сотнях метров от российского газопровода «Северный поток».

Подводный кабель является частью сети государственной компании Cinia, занимающейся строительством оптоволоконных соединений. Руководство госкорпорации заявило, что идет подготовка к проведению ремонтных работ. По факту повреждения кабеля проводится расследование. Причины устанавливаются.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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