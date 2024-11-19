В Бурятии машинист погиб в кабине крана

В Бурятии произошел пожар в кабине крана. Машинист погиб. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Накануне вечером работники производственной базы заметили искрение в пустой кабине козлового крана. Машинист залез внутрь, чтобы выявить источник замыкания, в этот момент произошло возгорание.

«Мужчина скончался в результате отравления продуктами горения», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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