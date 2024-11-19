В Чите во время пожара в гостинице прогремел взрыв

В Чите произошел пожар в гостинице. Во время тушения прогремел взрыв. По данным управления МЧС по Забайкальскому краю, пострадавших нет.

Пожар случился в комплексе «Жемчужина Востока», где находятся кафе и гостиница. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление.

По информации пожарных, загорелось масло во фритюрнице на третьем этаже, по вентиляционной шахте огонь перешел на четвертый этаж. Затем произошел хлопок.

Оба очага были полностью ликвидированы на общей площади 40 квадратных метров. К тушению привлечены 28 человек и шесть единиц техники.

Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (уничтожение имущества путем неосторожного обращения с огнем).

Чита, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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