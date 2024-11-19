В Горловке случился коммунальный коллапс после обстрела ВСУ

ВСУ нанесли серию ударов по объектам энергоснабжения Горловки в ДНР. В результате город остался практически без света, воды и тепла, рассказал глава городского округа Иван Приходько.

По данным городской администрации, ряд районов Горловки обесточен, там восстанавливают поврежденное обстрелами оборудование. Отключение электроснабжения привело к перебоям в других службах.

«Ситуация, увы ухудшилась. 307 ТП остановлены, 32 котельные стоят. К вечеру постараемся реанимировать часть котельных и подать тепло. Сейчас самая острая проблема – отсутствие воды. Мы не можем подать напряжение на фильтровальную и насосную станции – его у нас просто нет», – сказал мэр в видеообращении.

Он отметил, что вся республика помогает местным властям вернуть свет и тепло в дома горловчан. Аварийные и ремонтные службы в городе работают круглосуточно. Но многие объекты после восстановления подвергаются новым ударам, а по некоторым украинские боевики бьет даже в процессе ремонта.

Администрация составляет график подвоза воды и готовит список адресов, где будут стоять цистерны или бочки с водой. Иван Приходько призвал жителей набраться терпения и экономить воду. Некоторые ПВР не могут принять горожан, потому что оказались в зоне аварийных отключений.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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