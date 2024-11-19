В Португалии самолет пять дней оставался на стоянке из-за побега 132 хомяков в багажном отсеке

В Португалии самолету пришлось оставаться на земле пять дней по совершенно необычной причине: 132 хомяка сбежали из клетки в багажном отсеке.

Целая партия, предназначенная для зоомагазина, – 132 маленьких хомяка – при приземлении сбежали из своих поврежденных клеток. Грызуны разбежались по багажному отсеку и по салону, на то, чтоб изловить их всех, понадобилось пять дней. Все это время самолет TAP Air Portugal оставался на земле.

Как сообщили представители наземной службы аэропорта Понта-Делгадана Арозских островах, Airbus 320 – довольно крупный самолет и в нем оказалось много укрытий для беглецов. Поэтому «охота» длилась почти неделю – задача стояла найти всех хомяков до единого.

В минувшее воскресенье самолет, наконец, вернулся в Лиссабон, но без пассажиров на борту. И перед возвращением в строй ему еще предстоит пройти дальнейшие проверки, ведь у хомяков довольно крепкие зубы и они могли, к примеру, повредить электрическую сеть борта.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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