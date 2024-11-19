На Кубани введен режим ЧС из-за бомбы времен ВОВ

В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за боеприпаса Великой Отечественной войны. Жителей эвакуируют.

Режим ЧМ введен в населенном пункте Ильич Темрюкского района. В поселке отменили уроки в школах и закрыли детские сады. Проводится подворовой обход, чтобы предупредить людей об эвакуации.

«В ходе совещания приняты следующие решения: ввести режим ЧС на территории поселка Ильич Запорожского сельского поселения», – говорится в сообщении по итогам совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Также решено организовать оцепление территории поселка. Будут дежурить бригады скорой помощи и пожарной службы.

Жителям рекомендовали накрыть окна в домах с внутренней стороны покрывалами либо заклеить скотчем, чтобы не пострадать от осколков.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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