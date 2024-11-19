В Финляндии энергоблок атомной станции остановили из-за поломки

В Финляндии приостановили работу энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Ловииса» из-за неисправности. Об этом сообщает компания-оператор Fortum.

Отмечается, что поломка случилась на втором энергоблоке накануне вечером. Причина устанавливается. Выработка электроэнергии не производится.

«Первый энергоблок электростанции работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.

АЭС «Ловииса» находится на финском острове Хястхолмен. Два реактора электростанции производят более 10% потребляемой в Финляндии электроэнергии.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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