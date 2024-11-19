Калининградца обвинили в мошенничестве с «Пушкинской картой» на 13 млн рублей

Полиция задержала жителя Калининграда за хищение 13 млн рублей в рамках программы «Пушкинская карта». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в управлении ведомства по Калининградской области.

По версии следствия, 21-летний подозреваемый в 2022 году зарегистрировал на платформе «РRО.Культура.РФ» пять ИП как организаторов экскурсий. И сам же с помощью «Пушкинских карт» скупил билеты на мероприятия, которые не проводились.

«Фигурант похитил более 13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Калининградец задержан, ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – пояснили в СКР.

Калининград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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