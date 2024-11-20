Во Владивостоке в массовом ДТП столкнулось 11 машин

Во Владивостоке на объездной дороге Де-Фриз – Седанка – Патрокл в ДТП попали сразу 11 машин. Как сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю, причиной стал гололед.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра, минувшей ночью южный ветер принес в город высокую влажность с моря. При этом температура воздуха во Владивостоке оставалась ниже нуля – до минус 2 градусов. Это и вызвало образование гололедицы.
На месте массового ДТП работают инспекторы ГАИ, о пострадавших ничего не сообщается.
Владивосток, Елена Васильева
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