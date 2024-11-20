В красноярской школе произошла вспышка кишечной инфекции

В Красноярске более 20 учеников отравились после обеда в школьной столовой. Возбуждено уголовное дело.

В больницы с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика одной из школ. Врачи поставили диагноз – ротавирусная инфекция. Известно, что все дети накануне питались в школьной столовой.

Среди заболевших оказались ученики разных возрастов – с 1 по 11 класс. «Двое из заболевших госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), отметили в СУ СКР по Красноярскому краю.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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