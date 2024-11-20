В Уфе две школьницы пострадали во время квеста

В Уфе две школьницы получили травмы во время прохождения квеста. Аниматор использовал электрошокер и физическую силу. Возбуждено уголовное дело.

Шесть 12-летних девочек пошли на квест, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Аниматор, который был задействован в игре, использовал электрошокер и физическую силу, в результате пострадали две школьницы, одна из которых обратилась за медицинской помощью.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«По результатам расследования действиям организаторов и работникам развлекательной игры будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг предъявляемым требованиям и нормам безопасности», – отметили следователи.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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