На Херсонщине женщина ранена во время обстрела ВСУ

Женщина пострадала в результате обстрела левобережья Херсонской области с территорий, подконтрольных киевскому режиму. Также повреждены жилые дома, здание детского сада, ЛЭП, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

За минувшие сутки украинские боевики совместно с натовскими наёмниками выпустили 53 снаряда по мирным городам и сёлам в российском регионе. В селе Великие Копани осколками ранило 56-летнюю женщину, ей потребовалось лечение в стационаре.

В Каховке из-за обстрела загорелось здание детского сада «Орлёнок», но пожар удалось быстро потушить. В Днепрянах повреждены два многоквартирных дома, а в Горностаевке и Малой Каховке – несколько частных. В Новой Каховке и Райском повреждены ЛЭП.

Также прилеты зафиксированы в Заводовке, Каирах, Малой Лепетихе, Новой Маячке и Софиевке. Губернатор отметил, что удары намеренно наносились по гражданской инфраструктуре, что подтверждает террористический характер действий киевского режима.

Днепряны, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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