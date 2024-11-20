ВСУ убили жительницу Горловки в ДНР

Жительница Горловки в Донецкой Народной Республике погибла во время обстрела со стороны украинских боевиков. ВСУ продолжают обстреливать город с применением кассетных боеприпасов.

Киевский режим ведет обстрел Центрально-Городского и Никитовского районов Горловки.

«В результате обстрела микрорайона «Квартал 88» со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Соболезнования родным и близким», – написал глава городского округа Иван Приходько в блоге.

На момент написания новости ВСУ продолжали обстрел поселка Стальсбыт в Никитовском районе города. По данным мэра, боевики используют кассетные боеприпасы.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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