ВСУ убили жительницу Горловки в ДНР

Жительница Горловки в Донецкой Народной Республике погибла во время обстрела со стороны украинских боевиков. ВСУ продолжают обстреливать город с применением кассетных боеприпасов.
Киевский режим ведет обстрел Центрально-Городского и Никитовского районов Горловки.
«В результате обстрела микрорайона «Квартал 88» со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Соболезнования родным и близким», – написал глава городского округа Иван Приходько в блоге.
На момент написания новости ВСУ продолжали обстрел поселка Стальсбыт в Никитовском районе города. По данным мэра, боевики используют кассетные боеприпасы.
Горловка, Наталья Рязанова
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