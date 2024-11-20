В Пермском крае в аварии с грузовиком погибли четыре человека

В Пермском крае минивэн врезался в стоящий грузовик. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла ночью на трассе Чернушка – Тюш. Водитель фуры менял колесо, когда в его машину влетел минивэн Nissan. Отмечается, что знак аварийной остановки перед грузовиком был выставлен, аварийная сигнализация включена.

«В результате ДТП погибли: водитель и два пассажира Nissan, а также мужчина, который помогал менять колесо. Водитель грузовика жив, травм не получил», – говорится в сообщении.

Правоохранительными органами возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Пермь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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