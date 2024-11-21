Сорвался с косогора: во Владивостоке человек погиб при падении микроавтобуса

Микроавтобус сорвался с косогора и упал на припаркованные машины в одном из районов Владивостока. В салоне находились два человек: пассажир погиб, водителя отвезли в больницу.

Днем 21 ноября города микроавтобус Toyota Hiace внезапно сорвался с косогора на Орлиной сопке в Ленинском районе. Автомобиль упал на припаркованные машины, сильно повредил три из них. Когда очевидцы сумели добраться до упавшего микроавтобуса, один пострадавший был мертв.

«В результате ДТП погиб пассажир, водитель доставлен в медицинскую организацию», – сообщила прокуратура Приморского края. Ведомство взяло на контроль доследственную проверку инцидента.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, и ролик быстро распространился в городских пабликах. Очевидцы сообщили, что в упавшей машине находились отец и сын, уроженцы Средней Азии. Микроавтобус упал с площадки рядом со строящимся жилым домом. Предварительно, машина могла самостоятельно покатиться и упасть, потому что ее не поставили на ручной тормоз.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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