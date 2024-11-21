Маршрутка с пассажирами перевернулась под Выборгом

Маршрутный автобус опрокинулся на дороге в Выборгском районе Ленинградской области. Один человек пострадал, но отказался от госпитализации.

ДТП случилось вечером 20 ноября в районе Полянского сельского поселения. Микроавтобус перевозил пассажиров по маршруту, когда водитель не справился с управлением. Машина выехала с дороги и опрокинулась.

В салоне находились десять пассажиров, никто не получил серьезных травм. Люди сами выбрались из упавшего автомобиля. 21-летний мужчина получил ушибы и поцарапал лицо, но отказался от госпитализации, пишет портал 78.ru.

Выборг, Наталья Рязанова

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