В Чувашии шестиклассник украл нож в школьной столовой и угрожал ученикам

В Чебоксарах мальчик украл в школе нож и угрожал ученикам. Прокуратура проводит проверку.
В Чебоксарах шестиклассник забрал из школьной столовой нож для хлеба и отправился с ним гулять по коридорам. Мальчик угрожал другим ученикам на словах, но никаких действий не предпринимал.
Охранник учебного учреждения обезвредил школьника, отобрал нож и вызвал правоохранителей.
Отмечается, что хулиган, укравший нож, состоит на внутришкольном учете. Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства случившегося.
Чебоксары, Зоя Осколкова
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