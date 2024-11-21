В Чувашии шестиклассник украл нож в школьной столовой и угрожал ученикам

В Чебоксарах мальчик украл в школе нож и угрожал ученикам. Прокуратура проводит проверку.

В Чебоксарах шестиклассник забрал из школьной столовой нож для хлеба и отправился с ним гулять по коридорам. Мальчик угрожал другим ученикам на словах, но никаких действий не предпринимал.

Охранник учебного учреждения обезвредил школьника, отобрал нож и вызвал правоохранителей.

Отмечается, что хулиган, укравший нож, состоит на внутришкольном учете. Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства случившегося.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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