В аэропорту Сочи багажная тележка протаранила самолет

В аэропорту Сочи самолет получил повреждения из-за багажной тележки. Воздушное судно отстранили от полетов.

Инцидент произошел с лайнером Sukhoi Superjet 100, который прибыл в курортный город из Астрахани. Сотрудники выгружали багаж, когда одна из тележек начала двигаться самостоятельно и протаранила переднюю стойку шасси.

При осмотре выяснилось, что при столкновении была повреждена створка. Специалисты обнаружили трещину длиной 32 сантиметра.

В итоге поврежденный самолет отстранили от полетов.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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