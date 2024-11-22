В Удмуртии автобус въехал на территорию школы после аварии

В Ижевске автобус столкнулся с легковушкой и въехал на территорию школы, пробив забор. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла на улице Советская. Водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, после чего протаранил ограждение и въехал на территорию школы.

В момент аварии в автобусе находились 50 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших среди них нет, водителю была оказана медицинская помощь.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины выясняются», – говорится в сообщении.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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