В Ростовской области два маленьких мальчика отравились дурман-травой

В Ростовской области два мальчика семи и девяти лет попали в больницу с отравлением наркотическим веществом. Предположительно, дети употребили дурман-траву.

Инцидент произошел в хуторе Присальский Дубовского района. В детское отделение районной больницы поступили два ребенка. Медики диагностировали наркотическое опьянение в результате отравления ядовитым растением.

Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняется, как дети получили доступ к наркотику.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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