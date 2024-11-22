В Ростовской области два маленьких мальчика отравились дурман-травой

В Ростовской области два мальчика семи и девяти лет попали в больницу с отравлением наркотическим веществом. Предположительно, дети употребили дурман-траву.
Инцидент произошел в хуторе Присальский Дубовского района. В детское отделение районной больницы поступили два ребенка. Медики диагностировали наркотическое опьянение в результате отравления ядовитым растением.
Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняется, как дети получили доступ к наркотику.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
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