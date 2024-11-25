Пять детей в Бурятии попали в больницу после того, как машина с ними заехала в кювет

Пять несовершеннолетних от 8 до 17 лет пострадали в ДТП в Бурятии.

Как сообщает региональное ГАИ, ДТП произошло в воскресенье вечером. 46-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda, направляясь со стороны села Петропавловка в сторону села Новоселенгинск, на 13-м километре автодороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск, не справилась с управлением и съехала с дороги.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 5 несовершеннолетних (8, 14-17 лет), водитель и ещё один пассажир от госпитализации отказались», – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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