Жителя Волгоградской области заподозрили в госизмене

Жителя Волгоградской области подозревают в финансовой помощи вооруженным формированиям Украины. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 20-летнего местного жителя, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ», – говорится в сообщении.

После начала СВО подозреваемый сам искал возможность, чтобы помогать украинским боевикам. Он перевел деньги с личного банковского счета на электронные реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube