Под Красноярском школьницу убили домашние свиньи

В Красноярском крае одиннадцатиклассница погибла в загоне со свиньями. Предположительно, животные нанесли смертельную травму потерявшей сознание девушке. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в селе Ушканка Ужурского района. 17-летняя школьница пошла кормить скот в хозяйственную постройку во дворе своего дома. В этот момент родители девушки были в отъезде в Красноярске.

Когда они не смогли поздно ночью связаться с дочерью, то попросили ее друга проверить дом. Юноша обнаружил окровавленное тело в загоне с домашними свиньями и крупным рогатым скотом и позвал на помощь соседей, а те вызвали полицию. На теле девушки были обнаружены множественные раны от укусов свиней.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ч. 109 УК РФ).

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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