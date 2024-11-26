В Ульяновске накрыли банду обнальщиков с оборотом в миллиард рублей

В Ульяновске задержали 12 человек, которые участвовали в преступной деятельности по обналичиванию денег. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Группа людей была замешана в махинациях на сумму около миллиарда рублей. Фигуранты зарегистрировали более 30 организаций, в качестве учредителей выступали их знакомые. Все компании предлагали клиентам обналичивать деньги, к ним обращались и физические, и юридические лица.

«Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта», – отметила Волк. Подозреваемые снимали деньги и отдавали клиентам, забирая себе 5% от суммы. Таким образом, оборот составил около миллиарда рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 172 (Незаконная банковская деятельность), ст. 187 (Неправомерный оборот средств платежей) и ст. 210 (Создание преступного сообщества или участие в нем) УК РФ.

Ульяновск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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