На реке Лена автомобиль врезался в судно на воздушной подушке

Автомобиль врезался в судно на воздушной подушке с пассажирами на реке Лена в Якутии. Никто не пострадал, но пассажиров пришлось пересаживать на запасное судно, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Авария произошла в 1,2 км севернее пункта ожидания в поселке Нижний Бестях. Судно везло девять пассажиров из поселка в Якутск, когда в борт врезался Mitsubishi Canter.

«Пассажиры пересажены на другое судно на воздушной подушке и доставлены в город. Судно получило механические повреждения с левой стороны. Организована проверка в сфере безопасности перевозки пассажиров», – пояснили в прокуратуре.

По данным ведомства, судоводитель и мужчина за рулем машины были трезвыми.

Нижний Бестях, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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